150 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة 2020

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

التعليم العالي: لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتداء كمامة

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوى، موجهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، ولن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الحالي.

واستأنفت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب المرحلة الثالثة تنسيق 2020، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على أن يغلق باب التسجيل غدا في السابعة مساءً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة وضعت خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة تم إنشاؤه بهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّ خطة الجامعة ستشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، والاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.