ضبط "مسجل" متهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها في الدقهلية

ألقت مباحث الدقهلية، اليوم، القبض على مسجل خطر، صادر أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بسلاح ناري خرطوش، في مشاجرة بقرية "برق العز"، دائرة مركز المنصورة .

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز المنصورة من أهالي قرية "برق العز"، يفيد بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة ومسجل خطر باستخدام الأسلحة النارية، ما تسبب في وفاة ربة منزل وإصابة زوجها.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وضباط مركز المنصورة والأمن العام إلى القرية، وفرضت الشرطة كردوناً أمنياً على المكان، لمنع تجدد الاشتباكات بين الجانبين.

وتوصلت تحريات المباحث إلى حدوث خلافات، قبل شهر تقريباً، بين شخص يُدعى "محمد أ."، شقيق زوجة أمين الشرطة "س. ن. أ."، 30 سنة، بمركز شرطة المنزلة، ومحل إقامته "برق العز"، مركز المنصورة، ومسجل خطر يُدعى "السيد أ."، 25 سنة، وشهرته "سيد فجلة".

وتجددت الخلافات، مساء السبت الماضي، وتدخل أمين الشرطة لنصرة شقيق زوجته، وأطلق المسجل عدداً من الأعيرة النارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، ما تسبب في وفاة "نادية سعد الدسوقي"، 50 سنة، ربة منزلن وإصابة زوجها "فراج مصطفى محمد يوسف"، 60 سنة، وشهرته "محمد الحلوانى"، بطلقات خرطوش، تصادف تواجدهما أمام محلهما الكائن بمنزل أمين الشرطة.

وتمكن المسجل خطر من الهرب، بينما سلم أمين الشرطة نفسه للأجهزة الأمنية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والسلاح المستخدم، حيث أكد أن الإصابة برش خرطوش تسبب في حدوث نزيف داخلي للسيدة ووفاتها في الحال، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، والتحفظ على أمين الشرطة قيد التحقيق.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهم، أثناء اختبائه لدى أحد أصدقائه بمركز دكرنس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإطلاق أعيرة الخرطوش على المجني عليهما، مؤكدا أنه كان يقصد أمين الشرطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.