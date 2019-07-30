تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة، سن 4 سنوات - متوفاة)، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات.

بسؤال والدها (تاجر، سن 34، مقيم بدائرة المركز)، قرر أنه توجه لعمله تاركاً كريمته المتوفاه صحبة زوجته (ربة منزل، سن 26) بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبة الواقعة (زوجة والد الطفلة) وبمواجهتها اعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة، وقررت بقيامها بالتعدي على (الطفلة المجني عليها) بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها المشار إليها فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.