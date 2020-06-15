زوجة عن مقتل زوجها على يد جيرانها بسبب مشاكل الجيرة: لن أترك حقه

تحدثت هبة عبدالصادق عن مأساة قتل زوجها ذبحًا بواسطة جارهم واعتداء جيرانهم الدائم عليهم.

وقالت عبدالصادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المشاكل بدأت منذ انتقالهم للسكن وأثناء نقل "العفش" حدثت مشاداة مع جيرانهم بسبب وقوع الأحذية من أمام شقتهم.

وأضافت أن جيرانها كانوا دائما ما يتشاجرون معهم ويسبونهم بأللافاظ خارجة وطعنهم في شرفهم، لافتة أنها يوم الحادث وجدت صوت أمام الباب وأن جيرانهم حاولوا التشاجر معهم، وأنها أغلقت الباب ودخلت واستيقظ زوجها على سب جيرانهم لهم وخرج يتحدث معهم "أبو محمد طلع لما قاله جاي تعمل إيه قاله جاي أخلص عليك"، مشيرة إلى أنها صورت فيديو للسب والقذف الذي حدث لتحرير محضر عدم تعرض ضدهم إلا أن شخص من بيت جارتهم قتل زوجها وأنها وثقت ذلك بالفيديو مؤكدة أنها ستظل واقفة خلف حق زوجها الراحل حتى الحصول عليه.