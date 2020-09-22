روسيا: زيادة الانقسام تقلل الاستجابة للمشكلات العالمية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إنّ صعوبة الاستجابة للمشاكل العالمية تتفاقم من سنة إلى أخرى في ظل تزايد الانقسام، موضحًا أنّ السبب في ذلك عدم رغبة بعض الدول في الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للدول الأخرى.

وأضاف لافروف، في رسالة بالفيديو نيابة عن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خلال كلمة بمناسبة الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "للأسف، لا تزال النزاعات المسلحة مستعرة في مناطق مختلفة من العالم، وتضاف إليها التهديدات الجدية، مثل الإرهاب الدولي، والمخدرات والجرائم الإلكترونية، وتغير المناخ، إضافة إلي تحد هائل آخر، وهو وباء كورونا، الذي تسبب في أزمات جدية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنّ هناك محاولات لإقحام وفرض مفاهيم ومعايير في النظام العالمي، وما يصاحب ذلك من محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام العقوبات الأحادية، في انتهاك لصلاحيات مجلس الأمن الدولي، مضيفا أنّ "المسار الطبيعي للتاريخ لا يمكن عكسه، وتتعزز اليوم مراكز جديدة للنمو الاقتصادي على الساحة الدولية، وتتزايد الحاجة إلى تسوية النزاعات المسلحة بالوسائل السلمية حصريا، مؤكدا أن العالم سئم الانقسامات.