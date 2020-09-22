الشاعر: أكثر من 100 فندق بالقاهرة والإسكندرية مستعدون لاستقبال الأفراح

كشف هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، عن ضوابط عودة حفلات الزفاف في الفنادق والمنشآت السياحية، موضحا أن الفنادق ستقيم الأفراح بالمناطق المفتوحة بالفندق كالحدائق وحول حمامات السباحة.

وقال الشاعر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إلى أن هناك العديد من الضوابط والإجراءات يجب على الفنادق التي تستضيف الأفراح اتباعها تنفيذا لقرارات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف.

وأضاف أن عدد العمالة لم يعود لمعدلاته الطبيعية في بعض الفنادق، وأن أكثر من 100 فندق في القاهرة والإسكندرية مستعدون لاستقبال الأفراح والحفلات، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهه فيروس كورونا.