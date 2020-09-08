المنشآت السياحية تدعو أعضاءها لصرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحى والمستوفاه لكافة شروط الصرف، مشيرا إلى أن تلك الإعانة هي التي أقرتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ، نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت، ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.

وأضاف فى تصريحات له، أن المباحثات مع الصندوق استمرت طوال الفترة الماضية المسئولين بالصندوق، حتى تم عقد اجتماعا أول سبتمبر الجاري بمقر الصندوق، وذلك بحضور كل من وحدى الكرداني عضو مجلس إدارة الصندوق، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، للاتفاق على الموعد المحدد، لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق، مع الأخذ في الاعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المنشآت، ولتلافي الازدواج في الاستفادة من تلك المبادرات.

ودعا "المصري" أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى إلى سرعة التقدم بالمستندات التى طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للاتحاد لمراجعتها، واعتمادها لإرسالها للصندوق للانتهاء من صرف الإعانة الثانية سريعا.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشآة، وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشآة للاتحاد، متضمنا الأرقام التأمينية للمنشآة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة، وكذلك تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب"، يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشآة والاتحاد المصري للغرف السياحية.