المنشآت السياحية: لن نستفيد من قرار إقامة الأفراح بالفنادق والمطاعم

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم السياحية لن تستفيد من قرار اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالسماح للمنشآت السياحية والفندقية بإقامة الأفراح بالأماكن المفتوحة بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك لأن غالبية المطاعم موجودة أسفل عقارات وبالتالي لا توجد بها أماكن مكشوفة، إضافة إلى أن المطاعم التي لديها أماكن مكشوفة لن تستطيع إقامة أفراح بها، وذلك لمخالفة ذلك لتعليمات الدفاع المدني وما يسببه من إزعاج وضوضاء للجيران.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الفنادق فقط هي من ستستفيد من هذا القرار نظرا لأنها تمتلك أماكن مكشوفة كبيرة فضلا عن أنها مستقلة بذاتها ولا يوجد جيران لها، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت بعودة مسارح المنوعات للعمل ومد فترة عمل المطاعم إلى الثانية صباحا إلا انه لم يتم الاستجابة لها خلال اجتماع اللجنة اليوم.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، فضلا عن الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، والذي ستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة أيضا على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.