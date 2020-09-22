أموال وأدوية وأطباء مزيفين: 7 أشخاص يحتجزون 102 مدمن في صحراء شبرامنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى، بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرامنت بالجيزة، يتم إدارتهما كمنشآتين طبيتين لعلاج الإدمان، بدون ترخيص، واحتجاز 102 شخص من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما.

وكشفت التحريات أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص يزاولون مهنة الطب بدون ترخيص، ويقومون بصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة نجحت فى ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفيلتين و"لهم معلومات جنائية"، وكشفت التحريات أن المنزلين بهما 102 شخص من المتعاطين، مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفيلتين من فترات مختلفة، وكذا ضبط: أمبولين مخدر، و1000 قرص مهدئ، و120 قرصا من أدوية التأمين الصحى، و5 سجلات دفترية لإثبات النزلاء، ومبالغ مالية مُحصلة من النزلاء، وشهادتين طبيتين "مزورتين".

وتبين وجود مخالفات بالفيلتين عبارة عن: إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، وعدم وجود تجهيزات طبية بالمكان، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.