3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق محدود في مطعم بالأزبكية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في مطعم للوجبات السريعة بمنطقة الأزبكية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم للوجبات السريعة في منطقة الأزبكية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق محدود في المطعم، وتم فرض كردون أمني، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على سبب الحريق.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير السابق لإدارة الحماية المدنية في القاهرة، إن الحرائق 4 أنواع:

- حرائق صلبة مثل حريق الورق والخشب.

- حرائق سائلة مثل حرائق البنزين والكيروسين.

- حرائق غازية مثل حريق الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، وهي عبارة عن المخلفات التي تخرج غاز الميثان.

- حرائق ذات طبيعة خاصة وهي الحرائق الناتجة عن احتكاك الآلات، الكهرباء، التفاعلات الكيميائية، وهي الناتجة عن التركيبات الكيميائية بالمعامل.

وأضاف عبدالقادر أن بالنسبة لوسائل إطفاء تلك الحرائق فلكل نوع من تلك الحرائق وسيلة للتعامل معها، فالنسبة للحرائق الصلبة يجرى التعامل معها وإطفاؤها بواسطه المياه فقط، والحرائق الغازية يجرى الإطفاء عن طريق الخنق "استخدام ثاني أكسيد الكربون"، وأما الحرائق ذات الطبيعة الخاصة فيتم التعامل معها بالمياه وثاني أكسيد الكربون ، وبالنسبة للحرائق السائلة باستخدام الوسائط الرغوية.

وتابع المدير السابق لإدارة الحماية المدنية في القاهرة، بأنه لا بد من الالتزام في التعامل مع الحرائق كل علي حسب وسيلة التعامل معه حتى لا تؤدي إلى زيادة اشتعال النيران، ولضمان عملية التبريد.