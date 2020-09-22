الريال السعودي يتأثر بقرار عودة العمرة تدريجيا.. وأعلى سعر شراء بـ4.19

بعد قرارات السعودية بإعلان عودة العمرة بشكل تدريجي، مع مراعاة الإجراءات الصحية التي جرى تعليقها قبل 7 أشهر بسبب فيروس كورونا، شهد الريال السعودى تراجعا بقيمة قرش في البنك المركزي، ليباع بـ4.20 جنيه مقابل 4.21 جنيه.

وجاءت 5 بنوك هي الأعلى سعر لشراء الريال السعودي، بـ4.19 جنيه وهي: "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق hsbc".

ورحب علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، بعودة العمرة، قائلا: "متفائلون لتنشيط المبيعات، هناك وفرة في المعروض من الريال السعودى حاليا بجميع شركات الصرافة، ويتم بيعها للبنوك لعدم وجود مشتري".

وكشف الحريري، عن أنّ مكاسب شركات الصرافة في الريال الواحد عند بيعه للمواطنين تقدر بنحو 10 قروش، مقابل قرشين عند بيعه للبنوك.

وفي السياق ذاته، توقع عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة، إقبال محدود من المصريين على أداء العمرة مطلع يناير المقبل، مرجعا الأسباب لارتفاع التكلفة للضعف، وضعف العامل الاقتصادي للمواطنين، ما ينعكس سلبا على تراجع الأفواج من 500 ألف لـ60 ألف جنيه خلال عام، بتراجع أكثر من 88% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عودة العمرة بشكل تدريجي مع مراعاة الإجراءات الصحية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

واستضافت المملكة الحج هذا العام بأعداد قليل، من داخل المملكة فقط، بسبب مخاوف من أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة، وجرى اختيار الحجاج بعد التقديم من خلال بوابة إلكترونية، وجميعهم من المقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السعودية.

وتوقع عماري، منح السعودية لمصر ما لا يقل عن 10 آلاف تأشيرة للعمرة بشكل مبدئي خلال شهر يناير المقبل، موضحا أنّ شركات السياحة على أهبة الاستعداد لاستقبال الراغبين في العمرة للعام الجديد.

ولفت إلى أنّ أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على قطاع السياحة، إذ بدأ عدد كبير من شركات السياحة الاستثمار في شركات الأمن والحراسة والمحاجر والاستيراد والتصدير، موضحا أنّ الخسائر كبيرة للغاية ومن الصعب تعويضها خلال الفترة الحالية عقب فتح الحكومة خطوط الطيران مرة أخرى.