تباين سعر شراء العملات العربية مع تراجع الريال السعودي قرشا

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي تراجعًا بقيمة قرش، ليسجل 4.18 جنيه مقابل 4.19 جنيه أمس كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك: "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي: "عودة، والمشرق، وبلوم ، وقطر الوطني، وhsbc".

فيما سجّل أعلى سعر لشراء اليورو في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ18.58 جنيه مقابل 18.63 جنيه أمس للشراء أي بفارق 5 قروش، وشهد شراء الإسترليني تراجعًا بقيمة 4 قروش، وسجل 20.26 جنيه مقابل 20.30 أمس في مصرف أبو ظبي الإسلامي.