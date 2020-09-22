عاجل.. فرض حظر تجول في 3 ولايات نمساوية بسبب تزايد إصابات كورونا

فرضت ثلاث ولايات نمساوية "فورارلبرج، تيرول، سالزبورج"، اليوم، حظر تجول اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة 10 مساءً؛ لمواجهة تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت مصادر في مجلس الوزراء النمساوي، اليوم، أنَّه من المقرر مبدئيا أن يقتصر حظر التجول على ثلاثة أسابيع ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وكانت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قد سجلت 645 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية وتبلغ الحالات النشطة حاليا 8 آلاف و220 حالة.