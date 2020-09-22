حملات مرورية مكبرة فى جميع أنحاء الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، خلال حملة اليوم الواحد.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4102 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 1445 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، و55 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.