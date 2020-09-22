53 ألف طلب تصالح بسوهاج ومتحصلات بقيمة 277 مليون جنيه

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شهدت خلال الأيام الماضية، إقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وكشف محافظ سوهاج عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح، التى تقدم بها المواطنون في كافة مراكز المحافظة، حتى الآن، بلغ 53 ألف و431 طلباً، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح، حتى 22 سبتمبر الجاري، بلغ 277 مليون و634 جنيهاً، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح، سواء المرحلة الاولى أو الثانية، التي بدأت في 15 يوليو الماضي.

وجدد المحافظ، في تصريحاته اليوم، التأكيد على أن جزءاً كبيراً من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء، ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وستعود بنتائجها عليه مرة أخرى.

وقال "الفقي" إن كافة المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها في قيم التصالح، بنسب تراوحت بين 10 و44%، في بعض الأماكن، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وأشار إلى أن هناك 14 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المجالس القروية تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدوري لمتابعة ملف التصالح وسير العمل، وسرعة حل وتذليل أي مشكلات قد تواجه المواطنين.

ووجه المحافظ كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد يومياً في مكاتب تلقى طلبات التصالح، وعدم المغادرة في حالة وجود أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.