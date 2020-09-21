محافظ الغربية: 51 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت نحو 51 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن، لافتا إلى زيادة نسبة الإقبال بعد زيادة نسبة التخفيض للمرة الثانية لتصل إلى 65%، وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى بـ 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته للمواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم توجيه وتكليف رؤساء المدن والأحياء بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز، وتكليف موظف بتوزيع أرقام عليهم لتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومرعاه تباعد المسافات بين المواطنين ،مشددا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.

وكانت محافظة الغربية، أقرت عدة تيسيرات جديدة وتطبيقها على أرض الواقع للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح ، من حيث تخفيض الأسعار للمرة الثانية، وإتاحة استقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة وذلك منعا للتكدس وتخفيفا عليهم ، والتعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد في التيسير علي المتقدمين.