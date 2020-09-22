51 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالغربية وارتفاع إقبال المواطنين

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالأمس، استقبال 51 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بنطاق كافة مراكز التكنولوجية بنطاق الأحياء ودواوين مجالس المدن بنطاق قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور.

وأشار محافظ الغربية إلى أن زيادة نسبة إقبال المواطنين جاءت على خلفية تخفيض للمرة الثانية لتصل إلى 65%، وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى بـ 50 جنيها للمتر، مناشدا كافة للمواطنين سرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة نهاية الشهر الجارى.

كما وجه المحافظ كافة رؤساء المدن والأحياء بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز، وتكليف موظف بتوزيع أرقام عليهم لتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس.

وأشار المحافظ إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة تباعد المسافات بين المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كل سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.

وكانت محافظة الغربية، أقرت عدة تيسيرات جديدة وتطبيقها على أرض الواقع للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، من حيث تخفيض الأسعار للمرة الثانية، وإتاحة استقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة وذلك منعا للتكدس وتخفيفا عليهم، والتعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد في التيسير على المتقدمين.