مستشار التضامن للحماية الاجتماعية: "الهزار قد يحمل في طياته تنمر"

قالت الدكتورة فيفان فؤاد مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للحماية الاجتماعية، إن برنامج وعى الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، به رسائل عن التربية الأسرية الإيجابية، والدعوة لعدم التنمر على الأولاد بالمنزل حتى لايصبح التنمر على زملائهم بالمدارس أمر عادياً.

رسائل "وعي" عدم تفرقة الأسرة في المعاملة بين الأطفال

وأضافت لـ"الوطن"، أنه يتم العمل على التربية الأسرية الإيجابية من سن 0 حديثى الولادة" وحتى 18 سنة، لافتة إلى أنه من ضمن الرسائل عدم تفرقة الأسرة فى المعاملة بين الأطفال، وعدم تمييز الولد عن البنت، وعدم وصفهم بـ"سمراء، وسمين، عبيط، على سيبل الهزار"، مناشدة جميع أولياء الأمور"لاتميز بين أطفالك، والهزار قد يحمل فى طياته تنمر".

وأكدت أن البرنامج يستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والإقتصادية، من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة ودمج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الإجتماعي.

وأضافت أنّ البرنامج يعمل على بناء قدرات الكوادر الإجتماعية من مستفيدين ومستفيدات "تكافل وكرامة" ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الإجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية، ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية

ويعمل "وعي" على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، هي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.