كيف يمكن التخلص من النفايات الطبية داخل المدارس؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان طريقة التعامل مع النفايات الطبية الخطيرة داخل المدارس وذلك ضمن خطتها الوقائية لضمان العودة الآمنة للطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع ذلك يستعرض"الوطن" فى نقاط طرق التعامل فى نقاط :

- يتم وضع الكمامات والقفازات أو المناديل الورقية الشخصية المستعملة الطبية الأخري ان وجدت في سلات خاصة.

- يتم تجميع تلك السلات والتعامل معها على أنها نفايات طبية خطرة.

- يتم تمييز الأكياس التي تبطن تلك السلات بأكياس حمراء وكذلك الأكياس التى تجمع بها النفايات بذات اللون الأحمر.

- تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإشراف على التخلص الآمن من تلك النفايات بالتنسيق مع الإدراة الصحية.

- يتم تدريب مسؤولي الإدرات التعليمية من قبل المديريات والإدرات الصحية على كيفية التعامل الآمن من النفايات الخطرة.

- وتقوم الوزارة بوضع بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرارس والممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية.

- وكذلك يتم التنوية عن الإجراءات الوقائية وطرق التخلص من النفايات بطريقة امنة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر102141 حالة

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و 5787 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.