"تعليم الغربية" تناقش مع نائب الوزير استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خلال اجتماع موسع لجميع المديريات بالفيديو كونفرانس من خلال برنامج SISCO WEBEX، استعدادات العام الدراسي الجديد.

وتضمن الاجتماع مناقشة رفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد.