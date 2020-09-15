مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

تستعد المدارس بمحافظة جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي يجب تطبيقها بكافة المدارس، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التأكيد على إعداد جميع المدارس خطة توزيع المناهج الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وإعداد الجداول المدرسية والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الوزارة.

وأوضح أن كل مدرسة قامت بإجراء صيانة لدورات المياه للتأكد من كفاءتها، وعمل لوحات إرشادية عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية، فضلًا عن عمل ندوات توعية وتثقيف صحي للطلاب لحماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض المعدية وطرق العدوى بها .

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى إخطار جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل المجموعات المدرسية، والتأكد من وصول الكتب المدرسية لمخازن كل إدارة ومخاطبة المدارس للحصول على حصتها لتكون جاهزة للتوزيع على الطلاب في اليوم الأول للدراسة

وأشار إلى أنه سيجرى تعقيم ورش جميع المدارس يوميًا قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، لمواجهة فيروس كورونا، و اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية بشتى أنواعها.

وأعلن أن مديرية التربية والتعليم ملتزمة بكافة القرارات الوزارية الصادرة من قبل وزير التربية والتعليم، والتي ستصدر، لتنظيم العمل خلال اليوم الدراسي، حرصًا على صحة وسلامة المعلمين والطلاب.