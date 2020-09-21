المدارس الخاصة تستقبل العام الدراسي الجديد بـ10 إجراءات

أعلنت مجموعة من المدارس الخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، خطة ملامح العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وقامت بإرسالها إلى أولياء أمور الطلاب، للبدء في تنفيذ عناصرها الإلكترونية والتكنولوجية ابتداء من أمس الأحد، كنوع من التدريب على نظام التعليم الجديد، الأون لاين".

واشتركت المدارس الخاصة في مجموعة من الأهداف والخطوات التربوية المختلفة والتي ترتبط بشكل وثيق بالتكنولوجيا الحديثة، وجاء منها :

** إلغاء الطابور الصباحي، لمنع التلامس الجسدي بين الطلاب من ناحية، وتحقيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا من ناحية أخرى.

** إلغاء الفُسح لكل المراحل الدراسية باستثناء طلاب السنوات من "kg1 وحتى الرابع الابتدائي"، نظرا لتواجدهم في المدرسة من الثامنة صباحة وحتى الثانية والربع ظهرا.

** توفير أجهزة قياس حرارة لتوقيع الكشف على الطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة، وعدم السماح بدخول من يثبت ارتفاع درجة حرارته عن المعدلات الطبيعية.

** الحضور من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية إلا ربع ظهرًا لطلاب المراحل من "kg1 وحتى الصف الأول الإعدادي".

** الحضور من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا لطلاب الصفوف الدراسية من الصف الثاني الإعدادي وحتى الثالث الثانوي.

** الحضور 3 أيام للمراحل من kg1 وحتى الثالث الإعدادي، ويوم أون لاين يبدأ من الساعة 12 ونصف ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا.

** الحضور يومين فقط للطلاب من "الأول وحتى الثالث الثانوي"، إضافة ليوم دراسي أون لاين.

** إلغاء كانتين المدرسة، والاعتماد على الأطعمة الصحية التي سيحضر بها الطالب في "لانش بوكس" خاص به، بجانب إحضار زجاجة مياه خاصة، ومطهرات لليدين.

** ضرورة ارتداء الطلاب من سن kg1 وحتى الثالث الابتدائي لـ"واقي وجه"، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ارتداء كمامة.

** إجراء بث تجريبي للدخول على المنصات الإلكترونية الخاصة بالمدرسة لمدة تقترب من الشهر قبل بداية الدراسة رسميا في 17 أكتوبر المقبل.