فرج عامر يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية للحصول على المجمعات الصناعية

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية.

وطالب النائب الحكومة بوضع خطة وبرنامج تنفيذي لتسهيل هذه الإجراءات، وأكد في بيان له، أصدره اليوم، الأهمية القصوى للقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصة جهود الدولة لتعميق المنتج المحلي، للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.

وأشاد بتوجيه الرئيس السيسى بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما طالب "عامر" الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصة ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية، ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية.