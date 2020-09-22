الصحة العالمية: التبغ مسؤول عن 20% من الوفيات بأمراض القلب

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ التبغ مسؤول عن نحو 20% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، مشيرة إلى أنّ نحو 1.9 مليون شخص يموتون سنويا بسبب أمراض القلب التى يسببها التبغ، ما يعادل واحدا من كل 5 من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

وأوضحت المنظمة، في تقرير اليوم الثلاثاء بمشاركة الاتحاد العالمي للقلب وجامعة نيوكاسل أستراليا، احتفالا بيوم القلب العالمي الذي يوافق 29 سبتمبر، أنّ المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة في سن أصغر من غيرهم من غير المدخنين، مشيرا إلى أنّ عدد قليل من السجائر في اليوم والتدخين العرضي أو التعرض للتدخين غير المباشر، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن إذا اتخذ متعاطو التبغ إجراءات فورية وأقلعوا عن التدخين فإن هذا الخطر سينخفض بنسبة 50% بعد عام واحد من عدم التدخين.

ونوه التقرير بالنظر إلى المستوى الحالى من الأدلة على التبغ وصحة القلب والأوعية الدموية والفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين، فإنّ الفشل فى تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب يمكن اعتباره سوء الممارسة السريرية أو الإهمال.

ودعا الدكتور إدواردو بيانكو، رئيس فريق خبراء التبغ، التابع لاتحاد القلب العالمى جمعيات أمراض القلب، إلى تدريب أعضائها على الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى تعزيز جهود مناصرة مكافحة التبغ.

ولفت التقرير إلى أنّ السجائر الإلكترونية أيضا ترفع من ضغط الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرا من أنّ ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يزيدان خطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، وحيث وجدت دراسة استقصائية حديثة لمنظمة الصحة أنّ من بين الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا في إيطاليا كان 67 % يعانون من ارتفاع ضغط الدم وفي إسبانيا كان نحو 43% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض يعيشون مع أمراض القلب.