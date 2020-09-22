بعد إقرار الصحة العالمية اختبارات الأعشاب.. 20 منطقة بمصر تحوي نباتات طبية

مع إقرار منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبارعلاجات عشبية أفريقية والتوجيه بتصنيع أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج فيروس كورونا توجهت الأنظار للبحث عن مصادر محتملة كعلاج للفيروس.

وتحوي مصر 20 منطقة تعتبر هي الأغني عالميا بالنباتات البرية والطبية التي أثبتت فاعلياتها في علاج الأمراض والتي تدخل في تصنيع الأدوية والعقاقير المختلفة.

"الوطن"، ترصد أهم مناطق انتشار النباتات الطبية وطرق حفظها والمهددات وخارطة انتشارها والتي رصدتها قاعدة بيانات وزراة البيئة داخل 30 محمية طبيعية تشكل 54% من الغطاء النباتي المصري.

- يوجد بمصر 30 محمية طبيعية تمثل معظم المناطق الهامة بيئيا فى مصر حيث أثبتت إحدى الدراسات أن المحميات الطبيعية في مصر تحتوى على ما يقرب من 1100 نوع نباتي بما يمثل 54% من الغطاء النباتي، وتعتبر محميات علبة، العميد، سانت كاترين من أهم مناطق التنوع الموطنى والنباتى فى مصر.

37 نوعا من النباتات الطبية المتوطنة والمهددة بالانقراض

- قام جهاز شؤون البيئة من خلال مشروع صون النباتات الطبية بمحمية سانت كاترين جنوب سيناء بتجارب زراعة وأكثار37 نوع من النباتات الطبية المتوطنة والمهددة بالأنقراض وذلك مساهمة للبدو والسكان المحليين لزراعتها كمصدر دخل جديد وكذلك لاستخدامها في برامج إعادة التأهيل بالبيئات الطبيعية بالمحمية.

- تمتلك مصر العديد من المواطن والمناخات الدقيقة التى تأوى الكثير مـن الأنـواع والمجتمعات النباتيـة مثل الجبـال، السهول، المنحدرات، الكثبان والمسطحات الرملية، السبخات الملحية، الأراضى الرطبة، المياه العذبة، المياه البحرية، وأراضى الزراعة المروية والمطرية

20 منطقة نباتية هامة في مصر تعتبر أغنى مناطق احتواء للنباتات البرية،

- حدد الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بالمشاركة مع عدد من الباحثين والعلماء فى مصر 20 منطقة نباتية هامة في مصر تعتبر أغنى مناطق احتواء للنباتات البرية، حيث يتواجد نصف تلك المناطق النباتية الهامة بمنطقة البحر المتوسط في مصر، حيث تقع 10 مناطق منها ضمن منطقة البحر المتوسط و5 مناطق تحتوى على أنواع متوطنة في مصر.

- تتركز المناطق النباتية الهامة فى مصر في خمسة بحيرات ساحلية وجبل الحجر الجيرى بشمال سيناء و سلاسل المرتفعات والمنخفضات فى محمية العميد وواحة المغرة و كثبان شواطىء البحر المتوسط الغربية وهضبة السلوم على الحدود الليبية.

- وينتشر العديد من الانواع الهامة والمهددة بتلك المناطق مثل أشجار العرعر الفنيقى التى تنتشر بجبل الحلال بشمال سيناء.

- تحفظ النباتات المصرية في معشبـات الجامعـات ومراكز البحـوث والحدائق النباتية؛ تسعة من هذه المعشبات مسجله دوليا فى دليل الحديقة النباتية فى نيويورك، كما تم إنشاء بنك قومى للأصول الوراثية يوجد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة يقوم بجمع ووصف وتقييم وصون وإكثار وتوثيق الأصول الوراثية للنباتات وتصل سعة هذا البنك إلى 200 ألف عينة أصل وراثي. وتعتبر حدائـــق أسوان، الأورمان، قصـر القبــة والزهريــة فـى القاهـرة؛ وقصـر المنتـزة وأنطونيـادس فى الإسكندرية من بين أهم الحدائق النباتيـة فى مصـر.

- المعشبة الإلكترونية لوزارة البيئة تحوي عدد من أهم العينات النباتية المعشبية فى مصر والتى تم حفظها وتصنيفها بمنهجية علمية منظمة من خلال الاشتراك بين جهاز شئون البيئة والعلماء المصريين بهدف التعرف على البيانات التصنيفية للنباتات فى مصر بصفة عامة وفى منطقة سانت كاترين بصفة خاصة نظرا لما تحتويه المنطقة من تنوع بيولوجي فريد، وتشكل هذه العينات المعشبية بجانب قاعدة البيانات بوزارة البيئة مصدرا هاما للمعارف العلمية فى مجال النباتات المصرية والتى تتيح للباحثين والهواة معلومات عن هذه الانواع مما ييسر دراستها وتعريفها، كما تعد المعشبة تلك سجل تاريخى للأنواع النباتية المهددة والموارد الوراثية النباتية فى مصر.

-تواجه النباتات في مصر مخاطر عديدة ناتجة عن مجموعة مـن الأسباب مثل الجمع الجائر والرعي الجائـر، الممارسـات الزراعية غـير المستدامـة، التمدد الحضـرى على حساب البيئات الطبيعية، التلـوث، التغيرات في استخدام الأرض، انتشار الأنواع الغازية والغريبة والتغيرات المناخية.