مستشار الصحة العالمية لـ"الوطن": نتائج تجارب العشب لعلاج كورونا خلال 6 أشهر

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة قررت اختبار علاجات عشبية أفريقية لمرض كوفيد - 19الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتابع "عصمت" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" هناك الكثير من الأدوية المستخلصة من الأعشاب والمقصود من التجارب على الأعشاب هو استخلاص دواء من الأعشاب الخام وهناك الكثير من الأدوية التى تستخدم فى علاج بعض الأمراض مستخلصة من الأعشاب الطبيعية، لافتا الى دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكلين" المستخلص من الأعشاب والذي استطاع أن يقتل الملاريا داخل الكرات الحمراء.

وأضاف أنه من هنا جاءت الفكرة فى امكانية استخدام الأعشاب وقدرتها على قتل الفيروس داخل الجسم، فبعض الدول الأفريقية تستخدم الأعشاب لعلاج فيروس كورونا ولكن هذه الأحاديث غير مبنية على أبحاث علمية وهى مجرد ملاحظات من السكان الأصليين لأفريقيا.

وأكد أن المنظمة قررت أن تخضع الأعشاب الى تجارب ونبدء عملية التقيم لها والدراسات سوف تبدء عليها ووضع بروتكول وكل هذا سيكون فى غضون ستة أشهر، مشيرا الى الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس سي وجدت المنظمة أن الأنزيم الذي يتم استخدامه فيها هو نفس الأنزيم المستخدم في علاج كورونا والمنظمة تجري التجارب عليه الان لإمكانية استخدام علاج فيروس سي فى علاج مصابي فيروس كورونا، مضيفا الى أن الأعشاب التى ستجري التجارب علها غير معروفى في مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و 5787 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية،