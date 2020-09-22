تأهب في السويد بعد امتلاء السجون بنسبة 100%

أعلن رئيس الدائرة السويدية مارتن هولمجرين، اليوم، تأهب مصلحة السجون السويدية بسبب اكتظاظ السجون بنسبة 100%.

وقال هولمجرين لصحيفة "داجنز نيهيتر" السويدية: "في الوقت الحالي، جميع سجون البلاد ممتلئة تمامًا، والوضع يثير قلقًا كبيرًا لأول مرة منذ سنوات عديدة. ولمواجهة الأزمة، قررنا أن نبقى في حالة تأهب قصوى"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أنّ هذا الشكل من العمل يقتضي اتخاذ إجراءات سريعة، وتركيز الموارد، وإنشاء مقر يبحث عن فرص لتحسين وضع السجناء.

وبحسب الصحيفة، بدأ عدد السجناء في السجون السويدية في الزيادة بشكل مطرد منذ عام 2017، قبل ذلك لعدة سنوات كان الاتجاه سلبيا وتم إغلاق عدد من السجون.

وتخطط السلطات السويدية لبناء سجون جديدة تتسع لنحو ألفي سجين، لكن هذا قد يستغرق نحو 10 سنوات.