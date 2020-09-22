ضبط 16 مخالفة تموينية في حملات على مخابز المنصورة وأجا

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات على المخابز والمحلات، ضبطت خلالها 16 مخبزا لإخلالهم بالمواصفات التي حددتها وزارة التموين حول مواصفات الرغيف.

وخرجت حملة بمركز المنصورة بتعليمات من السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومعاونة أحمد فهمي مدير الإدارة، ورئاسة فتحي الجزار، ومحمد عبدالعزيز كبير مفتشى الإدارة للمرور على المخابز البلدية.

وأسفر المرور عن تحرير عدد 14 محضر إثبات حالة لمخابز دائرة مكتب نقيطه، سلكا، منية سندوب الحواوشه، بلجاي، جميرة بلجاي، عبارة عن: 5 محاضر نقص وزن مابين 7 جرامات إلى 16 جراما، ومحضر مواصفات، و3 محاضر عدم وضع لوحة بيانات، و3 محاضر بون صرف، ومحضرين لعدم نظافة الأدوات.

وفي أجا، خرجت حملة بإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، أسفرت عن ضبط مخبز بقرية برج النور ومخبز بقرية الدير لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن.

وفي سياق متصل، ضبطت حملة أجا 6 محلات متنوعة الأنشطة بمدينة أجا، لعدم إعلانهم عن الأسعار للمواطنين، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.