110 أعوام على ميلاد أطيب أمهات السينما.. أمال زايد سنوات الفن والألم

ولادتها ورحيلها في الشهرذاته، الفرق بينهما أيام.. الميلاد في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر من عام 1910، والوفاة 27 سبتمبر من عام 1972، مشوارًا فنيًا حافلًا بعدد من الأعمال الفنية الهامة، خلدت اسم الفنانة الكبيرة أمال زايد، التي لم يحتل اسمها يومًا أفيشات الأفلام، وقدمت العديد من الأدوار الثانوية، لكنها تعد أحد الوجوه البارزة التي ارتبط بها المشاهدين.

"سيدنا الحسين نادني ياسي سيد".. بتلقائية شديدة قالتها الست أمينة، التي يقهرها سي السيد دائمًا، زوجة مطيعة، و أم حنون، شخصية قدمتها أمال زايد بسلاسة شديدة، تجعلك تشعر معها أنها قريبة لقلبك، تسأم لتجبر سي السيد عليها، وتسعد بطيبتها ودفئها التي تغمر بهما من حولها، خلال أحداث فيلم "بين القصرين" للأديب نجيب محفوظ، والمخرج حسن الإمام.

وفي فيلم "عفريت مراتي" للمخرج فطين عبدالوهاب، سيناريو وحوار علي الزرقاني، جسدت أمال زايد، شخصية والدة "عايدة" شادية و حماة "صالح" صلاح ذو الفقار، امرأة طيبة للغاية، أشبه بكثير من السيدات اللاتي يتعاملن مع بناتهن وأزواجهن بحنان وطيبة مبالغ فيها أحيانًا.

وهى نفس الأم الطيبة المغلوب على أمرها، من خلال فيلم "شئ من الخوف"، حيث جسدت أمال زايد دور والدة "فؤادة" شادية التي تزوجها "عتريس" محمود مرسي بغير رضاها، من إخراج حسين كمال، عن قصة ثروت أباظة.

أمال زايد، والدة الفنانة الجميلة معالي زايد، وشقيقة أشهر كومبارس في السينما جمالات زايد، تزوجت أمال وهى في سن صغيرة من خارج الوسط الفني، وأنجبت عدد من الأبناء، واضطرت للتوقف فترة عن العمل الفني، وعادت مجددًا لاستئناف نشاطها الفني من خلال فيلم "من أجل حبي" مع ملك العود فريد الأطرش.

من أشهر مشاركات أمال زايد، في الإذاعة، كان من خلال المسلسل الغذاعي الشهير "عائلة مرزوق أفندي"، ومن أفلامها السينمائية "شئ من العذاب، بياعة الجرايد، يوم من عمري، خان الخليلي، أخر جنان".

رصيدها الفني قصيرًا جدًا حيث لا يتعدى 60 عمل فني شاركت فيهم أمال زايد، وفي نفس الوقت مشاركتها جاءت لعدد من الأعمال الفنية الهامة، بخلاف الأعمال المسرحية التي قدمتها طيلة مشوارها الفني.

رحلت أمال زايد، بعد عناء مع المرض وهى في الستينات من عمرها عام 1972، بعد مشاركتها في أخر أفلامها "الحب الذي كان" وعرض بعد وفاتها دون أن تراه، مع سعاد حسني، محمود ياسين، محمود المليجي، إيهاب نافع، للمخرج علي بدرخان، سيناريو وحوار رأفت الميهي.