صلاح عبد الله يشارك في 3 مسلسلات دفعة واحدة

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان القدير صلاح عبد الله في الوقت الحالي، نظراً لمشاركته في أكثر من عمل درامي دفعة واحدة مع نخبة من النجوم، والتي ستُعرض على القنوات الفضائية في توقيتات زمنية مختلفة، منها مسلسلات "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، و"في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق، و"جمال الحريم" مع نور اللبنانية.

وأكد "عبدالله"، أنه يجسد في مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية موظف بسيط على المعاش، ولديه مشروع استثماري عبارة عن مكتبة للأدوات المدرسية يساعده على المعيشة.

وأضاف "عبدالله"، أن أسرته في المسلسل تتكون من زوجته الفنانة ماجدة زكي، ونجلته الفنانه مايان السيد، ونجله الفنان أحمد عز.

وأضاف "عبدالله" أيضاً، أنه انتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده، ولكنه سيستكملها أثناء الشهر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير منذ عدة أشهر مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من فريق العمل يواصل استئناف التصوير منذ مدة علي فترات منتظمة.

ولفت إلى أن اسم العمل من الممكن أن يتم تغييره حال حدوث أي تغييرات جذرية أثناء سير الأحداث، والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل لصالح العمل وغيرها، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل، موضحًا أن مسلسل "هجمة مرتدة" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

ويضم "هجمه مرتدة" كوكبة من النجوم هم النجم أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، ونضال الشافعي، وماجدة زكي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وأحمد فؤاد سليم، العمل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

كما يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، والذي تدور أحداثه علي مدار 35 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية الموسم الشتوي المقبل.

وأكد "عبدالله"، أنه يقدم شخصية والد الفنان أحمد رزق أثناء سير أحداث هذا العمل.

يشار إلى أن النجم أحمد رزق يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها فى عمر 12 عامًا، ومع تطور الأحداث ينفصل عنها، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "في يوم وليلة" أحمد رزق، وأيتن عامر، وداليا مصطفي، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، وحسني شتا، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

ويشارك الفنان صلاح عبد الله أيضًا في مسلسل "جمال الحريم"، للنجمة نور اللبنانية، وتدور أحداثه على مدار 45 حلقة، حيث أكد انتهاءه من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل، وأنه سيستأنف تصوير باقي مشاهده قريبًا، مشيرًا إلى أن دوره سيكون مفاجأة.

يُذكر أن "جمال الحريم" يشارك فيه نور، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمد شاهين، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.