صور.. راشد الماجد وأصيل أبوبكر يستعدان لأولى حفلات "اليوم الوطني 90"

استعدادًا لحفلات اليوم الوطني السعودي 90، والتي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي، أجرى المطربان راشد الماجد وأصيل أبوبكر البروفات الموسيقية الخاصة بحفلهما، بقيادة المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، حيث يفتتحان حفلات هذه المناسبة الغالية والمقامة تحت شعار "همة حتى القمة".

حضر البروفات سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي حرص أن يشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحفل، ومنح توجيهاته لطاقم روتانا، مشددًا على ضرورة مراعاة قواعد السلامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وستُنقل الليلة في الساعة العاشرة حفل راشد الماجد وأصيل أبوبكر، من خلال تطبيق "فنBox" ، من الصالة الرياضية بمدينة الدمام.