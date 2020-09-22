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كريم قاسم يتصدر غلاف "Digital Studio"

كتب:

أحمد حسين صوان
08:58 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
كريم قاسم

كريم قاسم

تصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة "Digital Studio"، والتي تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُوزع في مختلف أنحاء العالم.

وفي العدد الجديد من مجلة "Digital Studio"، تحدث كريم قاسم عن تجربة إنتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة"، والذي يدخل به عالم الإنتاج السينمائي، كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط، وكيف يمكن إنتاج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة، دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة.

وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة، مع المصور محسن عثمان، وستايلست ندا حسام، وملابس من "dstore Egypt".

يذكر أن كريم قاسم شارك في عدد من الأعمال العالمية، منها "The First Line" و"Sawah"، والمعروضان الآن على منصة "Netflix"، كما شارك في المسلسل البريطاني "The State".

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