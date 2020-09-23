آمال زايد.. محطات في حياة "الست أمينة" أشهر زوجة مقهورة

تعد الفنانة الراحلة "آمال زايد"، أشهر من أدت دور الأم في السينما، تنوعت أدوارها بين الكوميدي والتراجيدى، وتبقى شخصية "الست أمينة" مع "سي السيد"، الأشهر في مشوارها الفني، شخصية "أمينة"، تركت علامة مميزة في السينما المصرية، حيث جسدت دور الزوجة المطيعة لزوجها، والأم الطيبة الحنونة التي تربي أبنائها وتعتني بهم في رائعة نجيب محفوظ "بين القصرين، وقصر الشوق".

وتستعرض "الوطن" محطات في حياة الفنانة الرحلة آمال زايد، بمناسبة ذكري رحيلها في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1972، وذلك من خلال التقرير التالي:

- ولدت آمال زايد في 27 سبتمبر 1910 بالقاهرة.

- بدأت حياتها الفنية وهى فى العشرين من عمرها حيث التحقت بالفرقة القومية مقابل 3 جنيهات.

- ظهرت في السينما لأول مرة في فيلم بائعة التفاح وفيلم دنانير مع كوكب الشرق "أم كلثوم".

- شقيقة الفنانة جمالات زايد، التي شاركت في فيلم "سر طاقية الإخفاء"، في دور والدة عصفور "عبدالمنعم إبراهيم".

- شاركت شقيقتها الفنانة "جمالات زايد" العمل في المسلسسل الإذاعي (عيلة مرزوق أفندى).

- تزوجت عام 1943 من عبد الله المنباوي، أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا في ثورة يوليو.

- اعتزلت الحياة الفنية عام 1944 لمدة 15 سنة لتتفرغ لحياتها الأسرية.

- أنجبت ابنتها معالي زايد عام 1953 والتي أصبحت ممثلة شهيرة وأخذت اسمها الفني، لتصبح معالي زايد.

- عادت مرة أخرى إلى مجال الفن بعد غياب 15 عاما، بفيلم "من أجل حبي" عام 1959 مع فريد الأطرش وماجدة.

- رشحها المخرج "حسن الإمام" للقيام بأشهر أدوارها علي الإطلاق، فيلم "بين القصرين" الذي قامت فيه بدور الأم الطيبة والزوجة المستكينة عن رائعة "نجيب محفوظ".

- قدمت أدوار حفرت في أذهان الجمهور، منها دور "الست أمينة"، و"سي السيد"، في فيلم "بين القصرين" وقصر الشوق ثلاثية نجيب محفوظ.

- اتجهت إلي أداء الأدوار الكوميدية فشاركت في فيلم "عفريت مراتي" أمام شادية وصلاح ذو الفقار وعادل إمام، وفيلم "آخر جنان" مع أحمد رمزي عام 1965.

- اشتهرت في المسرح والسينما بأدوار الأم والحماة.

- اشتركت في أكثر من 32 مسرحية، منها: ( طبيخ الملايكة، خان الخليلي، بين القصرين).

- شاركت في العديد من الأفلام، منها: ( دنانير، بياعة التفاح، المتهمة، عايدة، من أجل حبي، يوم من عمري، بين القصرين، بائعة الجرايد، قصر الشوق، عفريت مراتي، شيء من العذاب، شيء من الخوف، حياتي).

- أهم المسلسلات التليفزيونية التي شاركت فيها: ( العسل المر، ناعسة، الحائرة).

- شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية مثل: ( نص دستة عيال، جفت الدموع، رمضان عريس، كانت ملاكاً، الوهم).

- آخر أعمالها الفنية فيلم (الحب الذي كان) بطولة محمود ياسين وسعاد حسني، الذي توفيت قبل أن يتم عرضه.

- توفت الفنانة آمال زايد في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1972.