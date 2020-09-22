بدء أعمال التنسيق الداخلي بآداب عين شمس غدا

تبدأ، غدًا الأربعاء، أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، وذلك حتى يوم الاربعاء 30 سبتمبر الجاري، بمدرج آداب سفلي بالكلية، وفقاً للكشوف المعلنة.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021 "، والذين يبلغ عددهم 2453 طالبًا وطالبة "انتظام"، و712 طالبا وطالبات "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 500 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شؤون الطلاب بالكلية، حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، لتجنب انتشار فيروس" كوفيد 19"، إضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد، وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور، وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءًا من فتح الملف ومرورًا بكل خطوات التنسيق .

كما استعد أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة، إضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي"، وإن لم تتواجد فيتم إخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.

وأكدت الدكتورة حنان كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية، وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحة حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق .

وأشارت " كامل " إلى تنفيذ تعليمات عميد الكلية، بضرورة حث اتحاد طلاب الكلية على التواجد والمشاركة الفعالة في استقبال الطلاب الجدد، وإرشادهم بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارة شئون الطلاب والعلاقات العامة والإعلام بالكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، وشهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، وبطاقة الترشيح أصل وصورة، و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وشهادة تحليل " فيروس سي"، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور.