إقبال كثيف في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بمعامل آداب عين شمس

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم، توافد 800 طالب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني في أول أيام المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، والتسجيل لاختيار الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، حرص إدارة الكلية على تقديم خدمات عديدة في هذا الإطار منها تقديم خدمة الإنترنت المجاني وطباعة الرغبات بعد خطوة تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه من جانب طاقم إدارى مدرب يقوم بالإجابة على التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات.

وتستمر المرحلة الثالثة للتنسيق حتى يوم الاثنين القادم بالإضافة إلي استمرار تقديم الخدمة بمعامل الكلية يومي الجمعة والسبت القادمين من الساعة التاسعة صباحا الي الثالثة عصراكما اكد عميد الكلية على اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كوفيد - 19" خاصة وسط هذا الاقبال الطلابي الكثيف وذلك بالحرص على تعقيم المعامل والتنبيه على ارتداء الكمامات.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة، لتلقي رغبات الطلاب، مؤكدا أنّ عدد رغبات التنسيق لطلاب المرحة 75.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بدء استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وذلك في الفترة من الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات بالجامعات

تفتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.