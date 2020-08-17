 آداب عين شمس تستعد لأعمال التنسيق الإلكتروني 2020

صرح الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه طبقاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، تم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، من يوم السبت 22 من الشهر الجاري وحتى يوم الأربعاء 26.

وأعلنت الكلية، عن استعدادها للمرحلة بتجهيز معامل الحاسبات الآلية الموجودة بالكلية لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى، حرصًا على سلامة الجميع، حيث قامت بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة على استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

وأكد الدكتور عميد الكلية، أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب، فضلاً عن توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، حرصًا منها على سلامتهم، وكذلك بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم، حرصاً على راحتهم وراحة أولياء الأمور.

وأشار إلى وضع بعض التعليمات والإرشادات من بنرات وبرشورات توزع على الطلاب تسهيلًا في عملية ملء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد، وتكون عملية تسجيل الرغبات للطلاب بشكل مجاني تمامًا، موضحاً أنه تم تدريب الموظفين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.