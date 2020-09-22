لبلبة تروي كواليس موقف محرج مع رجل داخل "أسانسير" فندق شهير

كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن تعرضها لمواقف محرجة في حياتها بسبب خجلها الشديد الذي يُنسيها أحيانا أنها ممثلة معروفة، بحسب قولها.

وروت لبلبة، لـ"الوطن"، تفاصيل أحد هذه المواقف التي حدثت لها خارج مصر منذ فترة قائلة: "ركبت الأسانسير داخل أحد الفنادق هناك، لأفاجأ برجل مبحلقلي عندما رآني، فأعطيته ظهري لأتجنب نظراته الغريبة إليّ، ولكنه واصل النظر لي دون تردد، فقلت في قرارة نفسي إيه الراجل البجح ده، وفجأة تذكرت أنني ممثلة معروفة، فضحكت وقلت له مساء الخير، وغادرت المصعد".

وأضافت: "أخجل كثيرا حينما ينظر إلي الناس في الشارع، وأشعر أن أقدامي ترتطم ببعضها البعض آنذاك، وأداري هذه الحالة بابتسامة أرسمها علي وجهي".

وكانت لبلبة خضعت لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور محمود رؤوف أمام منزلها بالساحل الشمالي، ولاقت الصور تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد روادها باحتفاظ الفنانة بجمالها ورشاقتها.

وكشف رؤوف كواليس جلسة التصوير في تصريحات سابقة لـ"الوطن" قائلاً: "صورت الفنانة لبلبة أمام منزلها في الساحل الشمالي، حيث ارتدت الفنانة سالوبيت أزرق يتماشى مع أجواء الصيف والساحل".

وأشار المصور المحترف إلى أن هناك جلستي تصوير لم يتم بعد الكشف عنهما، وسيظهرها خلال الأيام المقبلة.

لبلبة قضت إجازة الصيف بصحبة أصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي في الساحل الشمالي حيث أجرت جلسة التصوير.