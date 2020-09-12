بعد سيشن نادية الجندي.. المصور محمود رؤوف يكشف كواليس صور لبلبة

بعد النجاح الكبير الذى حققته صور المصور محمود رؤوف مع الفنانة نادية الجندي منذ أسابيع، عاد من جديد لتقديم صور جديدة مختلفة ومبهجة مع الفنانة لبلبة فى إطلالة صيفية.

وقال "رؤوف" لـ"الوطن"، إن جلسة التصوير الخاصة بالفنانة لبلبة، تمت فى الساحل الشمالي قبل أن تودع بها الصيف، حيث ارتدت الفنانة سالوبيت أزرق يتماشى مع أجواء الصيف والساحل.

وأشار المصور المحترف إلى أن هناك جلستي تصوير لم يتم بعد الكشف عنهما، وسيظهرها خلال الأيام المقبلة.

لبلبة قضت إجازة الصيف بصحبة أصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي في الساحل الشمالي حيث أجرت جلسة التصوير.