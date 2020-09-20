وصول لبلبة وسميحة أيوب ومدحت العدل لحفل تأبين محمود رضا

وصل عدد من الفنانين لحضور حفل تأبين محمود رضا المقام في مسرح البالون ومن ضمن الحضور لبلبة، سميحة أيوب ومدحت العدل.

ويستمر بيت الفنون فى تقديم برنامج "ليلة فى حب محمود رضا" للجمهور لمدة أسبوع عقب حفل يوم الأحد، حتى يمكن للأجيال الجديدة التعرف على إبداعات رمز من رموز الفن، ورائد استعراضات الفن الشعبي في مصر والوطن العربي.

يبدأ برنامج الحفل بباقة بمجموعة متنوعة "كولاج" من أهم لوحات واستعراضات محمود رضا، غناء الفنان محمد رؤوف، يعقبها كلمة مصورة للفنان محمود رضا تعرض على شاشة المسرح، ثم مشهد درامي أداء الفنان ميدو عادل.

يلي ذلك تقديم أغنية "واحد مننا" غناء الفنان محمد الحلو والفنانة مي فاروق، من تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، عقبها عرض فيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" للكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وتقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

الحفل رؤية وإخراج عادل عبده، بمصاحبة أوركسترا الفرقة بقيادة المايسترو هشام نبوي، مدير الفرقة الدكتور محمود صلاح، ديكور محمد الغرباوى، مادة فيلمية وإخراج الفيلم ضياء داود، فيديو مابينج رضا صلاح، إشراف فنى وليد طموم وإيناس عبدالعزيز، مخرج منفذ وليد طه وهانى عبدالهادى، مساعد مخرج محمد كامل الشيمي.