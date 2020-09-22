ترامب: أنفقنا 2.5 تريليون دولار على الجيش الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الازدهار التي تعيشه أمريكا الآن أساس الحرية والأمن حول العالم، مشيرًا إلى أن أمريكا تعيش أقوى اقتصاد في التاريخ.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، أن الجيش الأمريكي زاد حجمه، حيث أنفقت الدولة 2.5 تريليون دولار، وهذا جعل الجيش الأمريكي الأقوى في العالم بلا منافس، مؤكدًا أن دولته انسحبت من الصفقة الإيرانية الفاشلة، بالإضافة إلى اقتلاع خلافة داعش بقتل مؤسسها أبو بكر البغدادي والإرهابي قاسم سليماني.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.