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ترامب: نواجه حربا مفتوحة ضد الفيروس الصيني

كتب:

محمد عزالدين
05:29 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، قائلًا إنه بعد مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، نواجه الآن صراعا عالميًا وحربًا مفتوحة على عدو خفي ألا وهو "الفيروس الصيني".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من أزمة فيروس كورونا عن تعبئة كبرى لإنتاج أعداد كبيرة من أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى مشاركة الفائض منها مع العديد من الدول.

وتابع: "85% من أعداد الإصابات انخفضت، ووصل 3 من اللقاحات إلى مرحلة الاختبارات الأخيرة"، موضحًا أنه على ثقة أن تصل دولته للقاح ضد فيروس كورونا وسننتصر على الوباء.

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