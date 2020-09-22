ترامب: معاهدات السلام مع إسرائيل تاريخية.. ودول أخرى ستنضم لها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا حققت انفراجة برعايتها معاهدات السلام في الشرق المتوسط بين دولة الإمارات والبحرين وإسرائيل، مشددًا على أن هناك العديد من الدول التي ستنضم للمعاهدة.

ووصف "ترامب"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، اتفاق السلام الذي جرى بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل بـ"التاريخي"، مشددًا على أن هذه المعاهدات تخدم مصالح الدول والعالم أجمع.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنها معاهدات السلام تمثل بداية لفجر شرق متوسط جديد، موضحًا أن دولته تنوي الكثير من معاهدات السلام حول العالم.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.