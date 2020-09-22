4 مخالفات تتسبب في انقطاع الكهرباء عن منزلك.. تعرف عليها

يعد مرفق الكهرباء من المرافق الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في المنزل، لذلك يحرص باستمرار على عدم تراكم فاتورة الكهرباء الخاصة به شهريا، تجنبا لانقطاع الخدمة عنه، ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددا من النصائح لتجنب ارتكاب مخالفة تجعل شركة الكهرباء تقوم بقطع الخدمة عن المواطن.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المخالفات التي تجعل شركة الكهرباء تقوم بقطع الخدمة عن المواطن، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

المخالفة الأولى

استعمال المواطن للتيار الكهربي في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

المخالفة الثانية

منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة

وفي حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة

زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.

أرقام شكاوى الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01283388888.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01278117626.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم 01002822513.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01207774849.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01097217682.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء على رقم 01270003430.

- وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.