"الكهرباء": تحصيل ملياري جنيه سنويا من محاضر سرقة التيار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن متوسط المبالغ المالية المحصلة من محاضر سرقة الكهرباء تصل إلى ملياري جنيه سنويا، مضيفا أن هناك جهتين لتحرير هذه المحاضر، أولها مباحث الكهرباء والثانية القيادات الممنوحة حق الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة أن سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن التحميل على الشبكات، بصورة غير فنية.

وأكّد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ مكاسب الوزارة من بيع الكهرباء إلى الأردن وليبيا تتجاوز مليار جنيه سنويًا عبر خط الربط مع مصر، مشيرا إلى أنَّ مكاسب التصدير إلى الأردن 300 مليون جنيه، ومكاسب بيع تصدير الكهرباء إلى ليبيا تقترب من 700 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ نسب تصدير الكهرباء عبر خطوط الربط مع الدول المجاورة سترتفع خلال العام الحالي عن نظيرتها في السابق، خاصة مع بدء الربط الكهربائي مع السعودية، مشيرا إلى أنَّ القدرات المتبادلة مع ليبيا والأردن تصل حاليًا لـ800 ميجاوات.

وأشار إلى إنَّ وزارة الكهرباء تستهدف زيادة الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة لنحو 2000 ميجاوات العام المقبل، خصوصًا مع وجود فائض في الإنتاج وتوفير التغذية الكهربائية لجميع المستهلكين.

وأوضح أنَّ مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة والذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أنَّ مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجاوات، وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وأكد أنَّه جرى إطلاق التيار رسميا في المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجاوات، من إجمالي قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجاوات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي، ونجاح تجارب التشغيل للتأكّد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائي رسمياً، لافتًا إلى أنَّه تمّ معالجة جميع المشكلات الفنية لدى الجانبين المصري والسوداني في أثناء تجارب التشغيل التي بدأت منذ فترة، وجارٍ العمل إطلاق التيار الكهربائي بالخط بباقي المراحل بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنَّ مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، والذي يلعب دورا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقا مع الأردن بقدرة 200 ميجاوات، مبينًا أنَّه يتمّ دراسة رفع القدرة لـ400 ميجاوات وغرباً مع ليبيا بقدرة 100 ميجاوات ويجرى عمل دراسات أيضًا لرفع القدرة.

ولفت إلى أنَّ مصر بصدد البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات والذي يسمح لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، مشيرا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وأوضح أنَّ من المتوقع أنَّه يتمّ رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجاوات لـ250 ميجا وات، خلال عام ونصف من الآن، موكّداً أنَّه تمّ التعاقد مع مصنعي بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.