الكهرباء تنفي تحديد قيمة تكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية

نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ما ورد في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.

تأتي إتاحة الدولة للمواطنين، دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية في إطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس، وذلك كتوجه عام للدولة، نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة، من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة.

وحرصا على توفير الطاقة الكهربية للكافة، على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسة الأعباء الواقعية لهذا الدمج على كل فئات المستهلكين.

وإذ يؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على حرصه الكامل على مصلحة المواطنين، فإن الجهاز يؤكد كذلك على التزامه ببواجباته تجاه الوطن، في طريق التنمية والتقدم.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات، التي تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة، بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء، مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة، والتى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده، لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة، والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.