انتهاكات نظام الحمدين.. 7 سنوات من تعذيب حفيد مؤسس قطر

يّقبع الشيخ طلال بن عبد الله آل ثاني، حفيد الأمير الأسبق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني مؤسس قطر، في السجون القطرية منذ سبع سنوات، ووجهت زوجته أسماء أريان، زوجة طلال نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل الإفراج عن زوجها، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "Extra news".

وأوضحت "أريان"، أن زوجها تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات القطرية وتم حرمانه من الرعاية الطبية مع تدهور صحته، موضحة أنها تعيش في ألمانيا مع أطفالها الأربعة، وأن زوجها معتقل بشكل تعسفي في قطر منذ أكثر من سبع سنوات، وسط معاناة أطفاله، بينما هو يُعاني من اليأس والتعذيب.

وأشارت أسماء خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، إلى أنه تم احتجاز زوجها بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية خطيرة اصيب بها في السجن، "زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة بسبب تدهور صحته جراء سوء المعاملة والتعذيب".

وفضحت أريان الانتهاكات الممهنجة والمستمرة بحق زوجها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موضحة أن زوجها بحاجة لمحامٍ يختاره بحرية وناشدت المجلس الأممي مساعدتها في إطلاق سراح زوجها كما فضحت جريمة عزله عن العالم الخارجي والحكم عليه بشكل تعسفي بـ22 عاما بعد تلفيق قضايا له بدوافع سياسية عام 2013.

كما كشفت تعسف السلطات القطرية ضدها هي وأطفالها فبعد اعتقال زوجها وضعوها وهي حامل في منزل غير صالح للسكن بالصحراء لا يحتوي على أجهزة تكييف ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي، كما أنها كشفت عن تلقيها تهديدات صريحة حال مواصلة حملتها من أجل حرية زوجها.