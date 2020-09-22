"الإفتاء" توضح الفرق بين الميراث الشرعي والهبة والوصية

شدد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة التفرقة بين الميراث الشرعي والهبة والوصية، فذكر أنه يجوز تقسيم أملاك الشخص أثناء حياته وهو ما يعد الهبة، بينما الميراث يكون لأشخاص معينة حددهم الشرع بعد وفاة المورث.

وأضاف "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الميراث أمر إجباري لا يمكن منع الأشخاص من الحصول عليه إلا بتنازل منهم، بينما الوصية واجبة بأمر المتوفي.

وطالب مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، الآباء بأن يتحلوا بالعدل حال قيامهم بتوزيع تركتهم قبل وفاتهم فلا يجب أن يحصل أشخاص على سبيل المثال على السيارة والشقة ولا يحصل شخص آخر على أي شيء.