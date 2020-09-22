بوتين: لابد من إجراء إصلاحات في مجلس الأمن عبر التوافق

دعا فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إلى عدم اللجوء إلى العنف في النزاعات، قائلا إنه يجب على الأمم المتحدة لعب دورا اساسيا لجعل العلاقات الدولية متينة، ولابد من إجراءات إصلاحات في مجلس الأمن عبر التوافق بين الدول المعنية .

واضاف "بوتين" خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحديات التي نواجهها بسبب البرامج النووية أساسية لهذه العلاقات الدولية ويجب تفادي التدابير أحادية الجانب بين الدول والتوصل لاتفاقات وعدم التصرف بعشوائية كما برهنت الدبلوماسية في العالم أن هذه الأساليب غير مجدية وتمنع الشعوب طلب المساعدة.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.