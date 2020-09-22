القبض على شاب "ركل" فتاة بقدمه أثناء استقلاله "توك توك" بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي شاب بسبب ركل فتاة بقدمه خلال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، ما أدي إلى سقوطها في الشارع، وسجلت كاميرات المراقبة لأحد المحال الواقعة، وتم تداولها علي نطاق واسع على موزقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وتحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المتهم.

وأفادت مصادر بمديرية أمن سوهاج، أنه فور عرض الواقعة علي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، كلف بسرعة ضبط المتهم، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة جرجا عقب فحص مقطع الفيديو المتداول والذي سجلته كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم.

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة يدعى "محمد.ع.م" 24 عاما عامل، حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول قيامه بركل فتاة بقدمه، من الخلف أثناء سيرها في الشارع مما نتج عنه سقوطها أرضا، وارتطمت بأخري كانت تسير أمامها، ما نتج عنه سقوطها هي الأخرى، وتم حجز المتهم تمهيدا لعرضه علي النيابة العامة.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة بدائرة قسم شرطة جرجا، تظهر قيام أحد الأشخاص بركل فتاة من الخلف بقدمه أثناء سيرها في الشارع، مما نتج عنه سقوطها، وذلك اأناء استقلاله مركبة "توك توك".