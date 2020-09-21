العقوبة القانونية للمعتدين على "مسن الترعة": يواجهون تهمتين مشددتين

في واقعة تجرد فاعلوها من الإنسانية، ظهر شباب في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يمارسون التنمر على رجل مسن، قبل أن يلقونه في إحدى الترع، على مسافة بعيدة، وقيام أحدهم بدفعه داخل نباتات الحلفا، قبل أن تنتطلق منهم ضحكات السخرية، دون أن يمدوا له حتى يد المساعدة ليصعد من الوحل.

المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك"، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية.

وأسفرت جهوده، عن أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، وأن المجني عليه معاق ذهنيًا، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز ذاتها، وتم القبض عليهم وحبسهم.

خبير قانون جنائي: حبس وغرامة في جريمتي التنمر والتعدي

هؤلاء الشباب الثلاث، يجب أن يتلقوا عقوبة ليصبحوا نموذج لغيرهم، وفقًا لما قاله الدكتور عماد الفقي خبير القانون الجنائي، لافتًا إلى أنهم سيواجهن عقوبيتين، الأولى هي التنمر بمسن على مسمع ومرأى من الجميع، والثانية هي التعدي واستعراض القوة على رجل كبير دون وجه حق.

وأضاف "الفقي" لـ"الوطن"، أن عقوبة التنمر بـ"عجوز الترعة"، وفقًا للمادة رقم 309 مكرر ب، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما تشدد العقوبة في تلك الحالة لأن الجريمة من شخصين أو أكثر.

وأشار خبير القانون الجنائي أن عقوبة التعدي واستعراض القوة على شخص التي تنتظرهم، وفقًا للمادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كعقوبة مشددة لأن الفعل وقع من شخصين فأكثر.

كما أوضح أن المادة 375 مكرر أ، تنص على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة.